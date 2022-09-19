Цены на жилье стремительно растут: где в Украине сильнее всего и почему

Цены на недвижимость в некоторых регионах поднимаются

На фоне полномасштабного вторжения россии в Украину спрос на жилье на западноукраинских землях вырос до небес из-за наплыва внутренне перемещенных лиц из восточных областей. После нескольких месяцев высоких цен наконец-то произошло относительное затишье. Однако цены на покупку недвижимости могут удивить.

Риелтор Сергей Сливка рассказал, что же сейчас происходит на рынке и какие этому причины.

По его словам, взлетели цены на жилье в основном во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Луцке, Хмельницком, Черновцах, то есть в тех же местах, где принималось наибольшее количество переселенцев.

Во Львове и области средняя цена за квадратный метр на первичном рынке недвижимости в марте 2022 года составляла 26 200 грн, тогда как в августе уже составила 34 600 грн. На первичном рынке в Ужгороде – 27 000 грн против 39 800 и в Черновцах – 23 900 грн против 32 700.

Цены растут и в Карпатском регионе в селах Буковель, Яблуница, Татаров, Поляница, давно являющиеся самыми популярными местами зимнего отдыха украинцев.

По словам эксперта, в марте-апреле многие строительные площадки в регионе остановились. Однако наблюдался наплыв платежеспособных переселенцев, поэтому некоторые застройщики почти не прекращали работ, а цены удерживали на довоенном уровне.

"Но нужно учесть рост курса доллара — в среднем он поднялся на 15-20% на первичном рынке по состоянию на конец лета. В гривневом эквиваленте произошел рост цен на 40%", — отметил Сливка.

Однако он напоминает, что после выхода российских войск из Киевского, Черниговского и Сумского регионов часть переселенцев уехала и цены значительно упали, как и спрос.

Эксперт считает, что на такой скачок цен на недвижимость на западе Украины повлияли три фактора:

Чтобы решить проблему с временным жильем, многие украинцы выкупали жилье в селах, где обычно не было высокого спроса на покупки. "Отпали" регионы, которые в последние годы отмечались бумом на недвижимость, — Одесский и Киевский, поэтому теперь большая часть покупок приходится на западные области. Инфляция и рост стоимости строительных материалов. Сергей Сливка рассказывает, что за последний месяц зашли очень многие инвесторы в поисках новых проектов. Буковель и все, что вокруг Буковеля, ожидает роста и цен, и предложений, и спроса.

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