Зірки підкажуть, де вам точно буде добре: гороскоп подорожей на 2023 рік

Розповідаємо, що підготував цей рік для різних знаків Зодіаку у плані відпочинку та мандрівок

Ідеальна відпустка для кожного з нас уявляється по-своєму. Комусь хочеться на море — цілими днями валятися на біленькому пісочку й потягувати коктейлі, а комусь до вподоби дика природа, наприклад, кількаденна мандрівка у ліс із наметами. Хтось обожнює відпочивати взимку і не уявляє ідеальної відпустки деінде, окрім засніжених гір, а хтось у будь-яку пору року просто залюбки поваляється в ліжку з кількома книжками та улюбленим серіалом.

Хай там як, але вибрати, куди поїхати можуть допомогти зірки. Визначити, де людині точно сподобається, можна за її знаком Зодіаку, передає розважальний портал Joy-pup. І пропонує гороскоп подорожей на 2023 рік.

Овен

У першій половині року шанси на подорож у вас невисокі, але вже на початку червня ситуація почне змінюватися – саме тоді ви відчуєте бажання кудись податися. До цього моменту можливе відрядження по роботі у місто, яке ви давно мріяли відвідати. Обов’язково прийміть пропозицію — на вас попереду чекають незабутні емоції. Водночас уникайте подорожей наприкінці року, коли є ризик аварій та незручностей у дорозі.

Куди поїхати? Зірки кажуть, що вам сподобається у горах. Поїдьте туди, де ще ніколи не бували.

Телець

У першій половині року вас спокушатиме думка про поїздку за кордон у справах і по роботі. Однак приділяти час цим відрядженням варто лише до липня. Натомість у другому півріччі краще нікуди не їздити. Якщо ви раптом плануєте відпустку восени, швидше за все, плани зірвуться, або подорож вийде дуже короткою.

Куди поїхати? У малолюдні місця. Вибирайте напрямки, де найменше скупчення незнайомих людей.

Близнята

Планети, які сприяють подорожам – Місяць, Сатурн та Венера – знаходяться у хорошому положенні для вас цього року. Якщо ви студент, то матимете можливість поїхати за кордон на стажування. Бізнесмени цього року теж багато подорожуватимуть, в основному, для укладання нових контрактів та угод. Свою відпустку зірки радять провести з близькими людьми.

Куди поїхати? Найкраще місце для відпочинку – ваша рідна країна. Саме час сісти за карту та знайти ті куточки України, які вам ще не доводилося відвідувати.

Рак

Цьогоріч зірки підтримають вас у найекзотичніших бажаннях – ви потрапите у важкодоступні місця, про які навіть не мріяли. Під час найближчої відпустки у вашому житті щось зміниться, причому настільки сильно, що доля розпочне писати новий розділ у книзі вашого буття. Насолоджуйтесь красивими краєвидами і будьте обережні – остерігайтеся втрати грошей.

Куди поїхати? Куди веде серце! Це повинні бути місця, де ви ніколи не були або загадкові точки планети, які вас давно приваблюють і здаються занадто недосяжними.

Лев

Будь-яка подорож у 2023 році може виявитися для вас небезпечною. Якщо ви збираєтеся у коротку поїздку, то обов’язково вирушайте цілою компанією. Відпустку цього року вам краще провести вдома, максимум — спланувати невелику мандрівку до вже знайомих країв. У період із серпня по жовтень можна буде поїхати відпочивати за кордон.

Куди поїхати? Якщо ви збираєтеся провести відпустку вдома, то вирушайте у знайомі улюблені місця. А якщо хочете відпочити за кордоном, то це обов’язково має бути екзотика.

Діва

Гороскоп подорожей передбачає, що Діви часто подорожуватимуть у 2-му кварталі 2023 року. Тут йтиметься не лише про роботу, а й про особисті поїздки. Подорож у цей період принесе у ваше життя щастя та гармонію. Єдине, про що вам потрібно турбуватися – це здоров’я. Слідкуйте передусім за тим, що і де ви їсте. Дуже цікаві можливості для мандрівок з’являться у вересні.

Куди поїхати? Вам потрібна вода й тепло. Можливо, Туреччина, Португалія чи Таїланд. Якщо ви візьмете з собою близьких, то вам буде добре практично в будь-якому місці.

Терези

Для Терезів-студентів цьогоріч відкриються можливості для навчання за кордоном. Ви обов’язково маєте скористатися такою пропозицією. Всі поїздки за кордон для сімейного відпочинку Терезам краще здійснювати у другій половині року, але не пізніше листопада. Останні два місяці року не підходять для подорожей.

Куди поїхати? Ви повинні вирушити у сімейну відпустку не пізніше вересня. Спробуйте термальні ванни, пляжні курорти Іспанії або ж вирушайте у подорож горами.

Скорпіон

Гороскоп подорожей вказує на те, що цього року Скорпіони багато подорожуватимуть по роботі. Однак ці поїздки також будуть пов’язані з усілякими екскурсіями. Ви отримаєте можливість дізнатися багато нового, а в деякі мандрівки навіть зможете взяти когось із членів родини.

Куди поїхати? Якщо ви думаєте про сімейний відпочинок у своїй країні, то спробуйте дослідити місця, які підходять для купання. А от за кордоном краще орієнтуватись на маршрути, де невеликий туристичний потік.

Стрілець

Планета Юпітер подбає про вас у подорожах, щоб все було гаразд. Тільки майте на увазі, що вам не слід їздити кудись у вересні — можуть виникнути деякі незручності. Ніколи і за жодних обставин не забувайте про якісну туристичну страховку. У 2023-му ви маєте планувати свою відпустку влітку. У вас будуть час і гроші, тому не доведеться ніде і ні на чому економити.

Куди поїхати? Ідеальною буде відпустка на Середземному морі. Це буде найкращий відпочинок для Стрільців.

Козоріг

Козороги цього року, швидше за все, не виберуться за межі своєї країни чи навіть міста. Зірки наполегливо застерігають вас від подорожей на великі відстані без нагальної потреби.

Куди поїхати? Потрібно, щоб довкола вас були люди, тому кемпінг може стати хорошим варіантом. Не завадить і авантюрніший відпочинок. Як щодо рафтингу чи походу в гори?

Водолій

Водолії багато подорожуватимуть, особливо у першому кварталі 2023 року, але, в основному, це будуть приватні поїздки. Цьогоріч вони долатимуть особливо далекі відстані по роботі, їх у цьому підтримають планети Сатурн та Юпітер. Перевага такої подорожі буде в тому, що вам не доведеться думати про витрати, пов’язані з дорогою.

Куди поїхати? Для Водоліїв найбільш вірогідні поїздки до Європи. Особливо добре вам буде у північних країнах.

Риби

Згідно з гороскопом подорожей на 2023 рік, цього року у Риб буде багато шансів для мандрівок світом. Риби, які живуть не на Батьківщині, а в іншому місці, цього року повернуться до свого коріння. Там на них чекає багато цікавих можливостей. Обов’язково заплануйте поїздки у другій половині року, найбільш вдалий час – серпень та вересень.

Куди поїхати? Вибирайте відпустку в краях, де багато сонця та моря. Болгарія, Франція чи Греція стануть чудовим варіантом.

Раніше ми розповідали, яким буде 2023 рік для різних знаків Зодіаку. Господар року — Чорний Водяний Кролик — любить усе нове і схвалює бажання змінити щось у житті. Особливо вдалим цей рік обіцяє бути, напркилад, для ініціативних людей, які не люблять плисти за течією.