Катання на санчатах, співи і алкогольна кутя: українські зірки зустріли різдвяні свята в Карпатах (фото)

Українські зірки на зимових канікулах встигли покататися на лижах, приготувати кутю і навіть заспівати щедрівок.

Під час довгих новорічних свят в українських Карпатах відгримів яскравий музичний фестиваль Winter Romantik Fest, який зібрав у Яремче цілу плеяду українських зірок. Замість того щоб проводити зимові канікули в галасливому Києві, українські селебріті вирушили до засніжених Карпат і зустріли там Новий рік, Різдво та й загалом чудово провели час.

Цього року на зимовий фестиваль у Карпати прибули – співаки Олег Собчук (гурт "Скай"), Арсен Мірзоян та Віктор Павлік, актриса Ольга Сумська та актор Віталій Борисюк, співачки Тоня Матвієнко й Наталія Бучинська, також телеведучі "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір та Руслан Сенічкін. Фестиваль Winter Romantik Fest, організатором якого є Romantik Spa Hotel пройшов у новому концертному залі на 1000 місць.

Ольга Сумська, Тоня Матвієнко та Людмила Барбір одягли святкові етнічні вбрання

Як відпочивають зірки у Карпатах

Курортне містечко Яремче для свого зимового відпочинку зірки обирають не дарма. Приміром Ольга Сумська разом з Віталієм Борисюком є затятими лижникам і щороку відправляються покататися на трасу в Буковель. На щастя, від Яремче до Буковелю їхати усього годину машиною.

Арсен Мірзоян обрав менш травматичний спорт та влаштував собі пробіжку уздовж мальовничої річки Прут, а також покатався зі своєю дружиною Тонею Матвієнко та дітьми на санчатах. Співак радіє, що цього року у Карпатах надзвичайно красива снігова погода.

"Справжня зима і справжні емоції! Коли б я ще гайнув на санчатах?", — сміється музикант.

Надав перевагу катанню на санчатах і фронтмен гурту "Скай" Олег Собчук, який також приїхав у Яремче разом з родиною. "Зараз у Карпатах справжня зимова різдвяна казка", — радіє співак.

Музичний фестиваль та святкові співи

Дійством, яке одночасно зібрало цілий десант українських зірок у Карпатах на новорічні та різдвяні свята став фестиваль Winter Romantik Fest. Олег Собчук, Арсен Мірзоян, Віктор Павлік, Ольга Сумська та Віталій Борисюк, співачки Тоня Матвієнко й Наталія Бучинська розважали гостей фестивалю своїми виступами на великій сцені, а на Різдво навіть приготували разом з українцями святкову кутю.

Гостей разважали відомі українські співаки та зіркові ведучі

Арсен Мірзоян влаштував клубний концерт

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко з дитиною

Віктор Павлік співав у новорічну ніч, а 6 та 7 січня відбулися великі святкові програми за участю всіх зірок. Артисти об'єдналися у несподівані дуети – першим з них став дует Олега Собчука та телеведучого Руслана Сенічкіна. Разом вони заспівали пісню "Легковажна" та зірвали шквал аплодисментів. З’ясувалося, що це улюблена пісня телеведучого з репертуару гурту "Скай". Глядачі були в захваті від дуету, адже у Руслана, виявляється, непоганий голос.

Наступним дуетом стала народна пісня "Добрий вечір тобі", котру заспівали Тоня Матвієнко та Олег Собчук. Ще ним дуетом стала пісня Арсена Мірзояна "Іграшкова зброя", яку він виконав з Олегом Собчуком.

Конкурс на найкращу кутю

Українськи зірки змагалися у конкурсі на найкращу кутю

Цього року на яремчанському фестивалі зірки традиційно змагалися за звання найкращого кулінара та найсмачнішу кутю. Завдання ускладнилося тим, що до куті потрібно було додати нетрадиційний елемент. Ользі Сумській випало додати до куті кардамон та корицю: "Нічого страшного, — засміялась актриса, — кориця не зіпсує нашу кутю, а тільки подарує особливого шарму".

Наталі Бучинський випало додати до куті бренді, Руслану Сенічкіну та Людмилі Барбір – чорного перцю, а Тоні Матвієнко та Арсену Мірзояну – сушені вишні. "Наша кутя в родині завжди була дещо водяниста не солодка, тому що ми не додавали мед, узвар чи цукор, — каже Тоня Матвієнко, — а от мак потрібно було добре потерти, щоб він пустив молочко".

Тоня Матвієнко приготувала кутю з вишнями

Перемогла у конкурсі кутя Наталі Бучинської з алкоголем. "Ми перемогли напевне тому, що наша кутя була не тільки з бренді, а ще й з любов’ю, — каже Наталія Бучинська, — мені допомагали готувати на сцені кутю молода пара – хлопець та дівчина. Вони нещодавно побралися, може тому у нас приготування відбулося з великим почуттям та теплом. Я особисто дуже люблю кутю – на Різдво вона неймовірно смачна та особлива".

Наталія Бучинська приготувала кутю разом з молодятами

"Сьогодні ми можемо сказати, що Карпати зазвучать по-новому, — розповів засновник фестивалю Winter Romantik Fest та власник Romantik Spa Hotel Іван Гаврон. – адже на Новий рік та Різдво ми відкрили сучасний та комфортний концерт-хол з найсучаснішим звуком та світлом. Віднині тут будуть проходити великі концерти та вистави. Концертний хол може працювати у режимі конференцій та конгресів, як всеукраїнського формату, так і міжнародного".

Аукціон старовинних ікон

На фестивалі також відбувся щорічний аукціон в рамках проекту "Врятуймо скарби разом". Реставратор та автор проекту Валерій Твердохліб представив три реставровані ікони, за які вдалося зібрати 154 000 гривень.

Як розповів автор проекту Валерій Твердохліб, на аукціоні були представлені хатні ікони 19 століття. Ці святі образи пережили дві світові війни і з історичної та мистецької точки зору мають велику цінність та володіють дуже сильною енергетикою. Найдорожчим став лот Святий Миколай, котрий був проданий за 80 тисяч гривень. Ці кошти підуть на реставрацію та поновлення колекції Івано-Франківського краєзнавчого музею.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час зимових свят також відвідав Карпати. Очільник держави приїхав до Буковелю, де катався на лижах. Цікаво, що він зупинився в тому ж готелі, де раніше гостював мільярдер Ігор Коломойський.