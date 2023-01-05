Звезды подскажут, где вам будет хорошо: гороскоп путешествий на 2023 год

Рассказываем, что подготовил этот год для разных знаков Зодиака в плане отдыха и путешествий

Идеальный отпуск для каждого из нас представляется по-своему. Кому-то хочется на море — целыми днями валяться на беленьком песочке и потягивать коктейли, а кому-то нравится дикая природа, например, путешествие в лес с палатками. Кто-то обожает отдыхать зимой и не представляет идеального отпуска где-нибудь, кроме заснеженных гор, а кто-то в любое время года просто охотно падает в постель с несколькими книгами и любимым сериалом.

Как бы там ни было, но выбрать, куда поехать, могут помочь звезды. Определить, где человеку точно понравится, можно по его знаку Зодиака, передает развлекательный портал Joy-pup. И предлагает гороскоп путешествий на 2023 год.

Овен

В первой половине года шансы на путешествие у вас невысокие, но уже в начале июня ситуация начнет меняться – именно тогда вы испытаете желание куда-либо податься. К этому моменту возможна командировка по работе в город, который вы давно мечтали посетить. Обязательно примите предложение – вас впереди ждут незабываемые эмоции. В то же время избегайте путешествий в конце года, когда есть риск аварий и неудобств в пути.

Куда уехать? Звезды говорят, что вам понравится в горах. Поезжайте туда, где никогда еще не бывали.

Телец

В первой половине года вас будет соблазнять мысль о поездке за границу по делам и работе. Однако уделять время этой командировке стоит только до июля. А во втором полугодии лучше никуда не ездить. Если вы вдруг планируете отпуск осенью, скорее всего, планы сорвутся или путешествие получится очень коротким.

Куда поехать? В малолюдных местах. Выбирайте направления, где малейшее скопление незнакомых людей.

Близнецы

Планеты, способствующие путешествиям – Луна, Сатурн и Венера – находятся в хорошем положении для вас в этом году. Если вы студент, то будете иметь возможность поехать за границу на стажировку. Бизнесмены в этом году тоже будут много путешествовать, в основном, для заключения новых контрактов и соглашений. Свой отпуск звезды советуют провести с близкими людьми.

Куда поехать? Лучшее место для отдыха – ваша родная страна. Пора сесть за карту и найти те уголки Украины, которые вам еще не приходилось посещать.

Рак

В этом году звезды поддержат вас в самых экзотических желаниях – вы попадете в труднодоступные места, о которых даже не мечтали. Во время ближайшего отпуска в вашей жизни что-то изменится, причем настолько сильно, что судьба начнет писать новый раздел в книге вашего бытия. Наслаждайтесь красивыми видами и будьте осторожны – остерегайтесь потери денег.

Куда поехать? Куда ведет сердце! Это должны быть места, где вы никогда не были или загадочные точки планеты, которые вас давно привлекают и кажутся слишком недостижимыми.

Лев

Любое путешествие в 2023 году может оказаться для вас опасным. Если вы собираетесь в короткую поездку, обязательно отправляйтесь целой компанией. Отпуск этого года вам лучше провести дома, максимум — спланировать небольшое путешествие в уже знакомые края. В период с августа по октябрь можно будет уехать отдыхать за границу.

Куда поехать? Если вы собираетесь провести отпуск дома, отправляйтесь в знакомые любимые места. А если хотите отдохнуть за границей, это обязательно должна быть экзотика.

Дева

Гороскоп путешествий предполагает, что Девы будут часто путешествовать во 2-м квартале 2023 года. Здесь речь пойдет не только о работе, но и о личных поездках. Путешествие в этот период принесет в вашу жизнь счастье и гармонию. Единственное, о чем вам нужно беспокоиться – это здоровье. Следите, прежде всего, за тем, что и где вы едите. Очень интересные возможности для путешествий появятся в сентябре.

Куда поехать? Вам нужна вода и тепло. Возможно, Турция, Португалия или Таиланд. Если вы возьмете с собой близких, вам будет хорошо практически в любом месте.

Весы

Для Весов-студентов откроются возможности для обучения за рубежом. Вы обязательно должны воспользоваться таким предложением. Все поездки за границу для семейного отдыха Весам лучше совершать во второй половине года, но не позже ноября. Последние два месяца не подходят для путешествий.

Куда поехать? Вы должны отправиться в семейный отпуск не позднее сентября. Попробуйте термальные ванны, пляжные курорты Испании или отправляйтесь в путешествие по горам.

Скорпион

Гороскоп путешествий указывает на то, что в этом году Скорпионы будут много путешествовать по работе. Однако эти поездки также будут связаны со всяческими экскурсиями. Вы получите возможность узнать многое новое, а в некоторые путешествия даже сможете взять кого-то из членов семьи.

Куда поехать? Если вы думаете о семейном отдыхе в своей стране, попробуйте исследовать места, подходящие для купания. А вот за границей лучше ориентироваться на маршруты, где небольшой туристический поток.

Стрелец

Планета Юпитер позаботится о вас в путешествиях, чтобы все было хорошо. Только имейте в виду, что вам не следует ездить куда-нибудь в сентябре – могут возникнуть некоторые неудобства. Никогда и ни при каких обстоятельствах не забывайте о качественной туристической страховке. В 2023-м вы планируете свой отпуск летом. У вас будут время и деньги, потому не придется нигде и ни на чем экономить.

Куда поехать? Идеальным будет отпуск на Средиземном море. Это будет самый лучший отдых для Стрельцов.

Козерог

Козероги в этом году, скорее всего, не выберутся за пределы своей страны или города. Звезды настойчиво предостерегают вас от путешествий на большие расстояния без необходимости.

Куда поехать? Нужно, чтобы вокруг вас были люди, потому кемпинг может стать хорошим вариантом. Не помешает и более авантюрный отдых. Как насчет рафтинга или похода в горы?

Водолей

Водолеи будут много путешествовать, особенно в первом квартале 2023 года, но, в основном, это будут частные поездки. В этом году они будут преодолевать особо дальние расстояния по работе, их поддержат планеты Сатурн и Юпитер. Преимущество такого путешествия будет в том, что вам не придется думать о расходах, связанных с дорогой.

Куда поехать? Для Водолеев наиболее вероятны поездки в Европу. Особенно хорошо вам будет в северных странах.

Рыбы

Согласно гороскопу путешествий на 2023 год, в этом году у Рыб будет много шансов для путешествий по миру. Рыбы, живущие не на Родине, а в другом месте, в этом году вернутся к своим корням. Там их ждет много интересных возможностей. Обязательно запланируйте поездки во второй половине года, самое подходящее время – август и сентябрь.

Куда поехать? Выбирайте отпуск в краях, где много солнца и моря. Болгария, Франция или Греция станут отличным вариантом.

Раньше мы рассказывали, каким будет 2023 год для разных знаков Зодиака. Хозяин года – Черный Водяной Кролик – любит все новое и одобряет желание изменить что-то в жизни. Особенно удачным этот год обещает быть, например, для инициативных людей, которые не любят плыть по течению.