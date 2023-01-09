В супермаркетах изменились цены: стали дороже популярные овощи

После Нового года цена продуктов продолжила рост

После новогодних праздников в Украине уже начали дорожать некоторые продукты, а также фрукты и овощи. За первую неделю 2023 года в цене прибавили лук, чеснок, а также болгарский перец.

Так, по данным сайта "Минфин", с нового года значительно изменились цены на такой популярный среди покупателей овощ, как болгарский перец. Его цена в крупных украинских супермаркетах выросла до 151,60 гривны за килограмм. А месяцем ранее его можно было приобрести по 137,11 грн.

Стоимость чеснока в январе тоже немного выросла. В конце 2022 года этот пряный овощ продавали по 115,06 гривны, а уже после Рождества его цена достигла 115,98.

Репчатый лук за этот период также стал на несколько гривен дороже. Сейчас овощ продают в супермаркетах по цене 34,17 грн, а месяцем ранее — по 32,64. Синий лук в то же время стал немного дешевле за это же время. Сейчас его стоимость составляет 44,99 грн, а в декабре килограмм овоща можно было приобрести за 47,70.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о подорожании популярного овоща, без которого не обойдется ни одна хозяйка. Из-за боевых действий на юге, в Херсонской области пострадали 60% хозяйств по выращиванию лука. Почти 70% полей были повреждены, что привело к закупкам этого овоща за рубежом и серьезному росту цен в конце 2022 года.