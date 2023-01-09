У супермаркетах змінилися ціни: стали дорожчими популярні овочі

Після Нового року ціна продуктів продовжила зростання

Після Новорічних свят в Україні вже почали дорожчати деякі продукти, а також фрукти та овочі. За перший тиждень 2023 року в ціні додали цибуля, часник та болгарський перець.

Так, за даними сайту "Мінфін", з нового року значно змінилися ціни на такий популярний серед покупців овоч, як болгарський перець. Його ціна у великих українських супермаркетах зросла до 151,60 гривні за кілограм. А місяцем раніше його можна було придбати за 137,11 грн.

Вартість часнику у січні теж трохи зросла. Наприкінці 2022 року цей пряний овоч продавали по 115,06 гривні, а вже після Різдва його ціна сягнула 115,98.

Цибуля за цей період також стала на декілька гривень дорожчою. Наразі овоч продають у супермаркетах за ціною 34,17 грн, а місяцем раніше — по 32,64. Водночас синя цибуля стала трохи дешевшою. Нині її вартість становить 44,99 грн, а у грудні кілограм овочів можна було придбати за 47,70.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про подорожчання популярного овоча, без якого не обійдеться жодна господиня. Через бойові дії на півдні, на Херсонщині постраждали 60% господарств з вирощування цибулі. Майже 70% полів було пошкоджено, що призвело до закупівлі цього овочу за кордоном та серйозного зростання цін наприкінці 2022 року.