Є у кожного у холодильнику: топ-5 продуктів, які подорожчали в Україні після свят

Найбільше у січні подорожчали овочі

Після Нового року у великих українських супермаркетах змінилися ціни на низку продуктів, популярних серед покупців. "Телеграф" зібрав топ-5 продуктів, вартість яких помітно злетіла у січні.

Згідно з даними сайту Мінфін, на початку 2023 року було помітне зростання цін, зокрема, на м’ясо, сало, деякі овочі, соняшникову олію та консерви. Найбільший стрибок цін у період з початку грудня до початку січня торкнувся овочів. Як змінилися ціни на продукти у січні:

М’ясо

Після новорічних свят зросли ціни на яловичину (гуляш). Раніше продукт продавали по 237,22 грн за один кілограм, а в січні — по 243,98.

Свинина (ребра) за місяць змінилися в ціні зі 160,90 до 167,21.

А ошийок — з 192,46 до 200,15.

Курятина (філе) подорожчала із 133,69 до 137,93.

Сало

У січні у супермаркетах подорожчало солоне сало. Місяцем раніше кілограм продавали по 262,32 грн, а зараз — по 271,04 грн.

Консерви

У магазинах подорожчали також консерви. Наприклад, ціни на сардини зросли за місяць із 58,16 гривні до 60,25.

До речі, найвища ціна на цей продукт у 2022 році була у листопаді. Тоді вартість різко злетіла з 56,46 до 61,36.

Соняшникова олія

Після Нового року в супермаркетах трохи підвищилися ціни на один із найпопулярніших серед покупців продуктів — олію. Наразі його продають по 63,37 (850 мл), а минулого місяця ціна становила 62,38.

Овочі

Найбільше у січні подорожчали овочі, а саме болгарський перець та гладкі огірки. Кілограм перцю зараз продають у великих супермаркетах за ціною 151,60 грн, а у грудні його вартість становила 137,11.

Тим часом гладкі огірки за місяць подорожчали з 89,80 грн до 118,07.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2023 році в Україні можуть значно збільшитися ціни на один із популярних продуктів, який купує чи не кожен.