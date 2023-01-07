В Україні рекордно збільшилися ціни на продукти, які взимку купує чи не кожен

У порівнянні з минулим роком ціни виросли у понад два рази

Поки в Україні неспішно падають ціни на одну з найпопулярніших серед українців круп, оптові ціни на деякі категорії фруктів і ягід в магазинах країни почали дорожчати. Зокрема, станом на грудень 2022 року середня ціна на виноград і банани була на 98% вищою, аніж упродовж останнього місяця 2021 року.

Як пише видання EastFruit, основною причиною різкого стрибка цінників аналітики вважають девальвацію гривні, підвищення вартості логістики, а також повномасштабне російське вторгнення. З огляду на ці фактори, виноград зайняв другий щабель списку за рівнем зростання цін в Україні, адже саме він є повністю імпортованою продукцією. Ціни на цей товар у гривні зросли у 2,7 раза, а от у доларах – удвічі. У цьому випадку на розцінки негативно впливає неможливість імпорту морем із країн, де він найбільш доступний.

Виноград у магазинах став дорожчим

Що стосується бананів, то раніше вони потрапляли в Україну безпосередньо через власні чорноморські порти, однак зараз вони заблоковані росією. Через це українські імпортери ввозять банани автотранспортом із країн Європейського Союзу, що призводить до суттєвого здорожчання цін на імпорт.

Таким чином, за рік банани в Україну здорожчали чи не утричі під час закупівлі у гривнях, і у 2,1 раза — в американських доларах.

В Україні рекордно подорожчали банани

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому та яким саме чином українські блекаути повпливали на продуктові ціни.

Також нагадаємо, які товари в умовах війни здорожчали найбільше, а що з продуктів суттєво впало в ціні.