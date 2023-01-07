В Украине рекордно увеличились цены на продукты, которые зимой покупает каждый

По сравнению с прошлым годом цены выросли более чем в два раза

Пока в Украине не спеша падают цены на одну из самых популярных среди украинцев круп, оптовые цены на некоторые категории фруктов и ягод в магазинах страны начали дорожать. В частности, по состоянию на декабрь 2022 года средняя цена на виноград и бананы была на 98% выше, чем за последний месяц 2021 года.

Как пишет издание EastFruit, основной причиной резкого скачка ценников аналитики считают девальвацию гривны и повышение стоимости логистики – полномасштабное российское вторжение.

Теперь виноград занял вторую ступень списка по уровню роста цен в Украине, ведь именно он является полностью импортированной продукцией. Цены на этот товар в гривне выросли в 2,7 раза, а вот в долларах – вдвое. В этом случае на расценки негативно влияет невозможность импорта морем из стран, где он наиболее доступен.

Виноград в магазинах стал дороже

Что касается бананов, то раньше они попадали в Украину напрямую через собственные черноморские порты, однако сейчас они заблокированы россией. Поэтому украинские импортеры ввозят бананы автотранспортом из стран Европейского Союза, что приводит к существенному удорожанию цен на импорт.

Таким образом, за год бананы в Украине подорожали чуть ли не втрое при закупке в гривнах и в 2,1 раза — в американских долларах.

В Украине рекордно подорожали бананы

Ранее "Телеграф" сообщал, почему и каким образом украинские блекауты повлияли на продуктовые цены.

Также напомним, какие товары в условиях войны подорожали больше, а что из продуктов существенно упало в цене.