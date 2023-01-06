В Украине уже несколько месяцев дешевеет один из топовых продуктов: цены снова упали
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
После резкого скачка цены начали постепенно уменьшаться
Несмотря на обоснованные значительным подорожанием опасения, что гречневая крупа может стать дефицитным продуктом в Украине, цены на этот популярный товар продолжают падать.
Так, согласно с данными портала "Минфин", именно гречневая крупа стала одним из немногих популярных среди украинцев продуктов, который снижается в цене почти каждый месяц.
В частности, на 5 января средняя цена за один килограмм гречневой крупы составляет 72,07 гривны. Для сравнения, средняя ее стоимость в декабре составила 73,85 гривны за кило. Если учесть резкий взлет цены в первой половине 2022 года, то гречка дешевеет уже пятый месяц подряд.
Сколько крупа стоила раньше
- 1 октября 2022 г. – гречневую крупу покупали по 80,78 гривны за кило;
- 1 ноября – 76,99 гривны за один килограмм;
- 1 декабря – цена одного килограмма крупы стоила 73,85 гривны.
Учитывая вышеизложенное, за последние пять месяцев гречка упала в цене на 20,66 гривны. В магазинах она стоит от 56,40 до 89,90 гривны за кило.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине постепенно начала дорожать пшеничная мука.
Также напомним, как отключения электричества в стране скажутся на ценах.