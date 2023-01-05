Цены на популярный товар в Украине пошли вверх: почему так и чего ждать дальше

Энергетический кризис губительно влияет на ценовую политику в Украине

Из-за систематических отключений света в Украине связаны с постоянными обстрелами со стороны россии, в Украине продолжают дорожать некоторые категории продуктов. В этот список вошла и пшеничная мука.

Как пишет издание Аgronews.ua, подавляющее большинство производителей в стране приняло непростое решение о повышении цен на муку высшего сорта на 100-200 гривен за одну тонну. Поэтому на 28 декабря их фиксировали в пределах 10800-12200 гривен за тонну.

Аналитики отмечают, что производители, столкнувшиеся с сокращением количества предложения соответствующего товара от мукомольных предприятий, а также увеличенные затраты на его производство из-за энергетического кризиса, спровоцированного российскими обстрелами в стране, все же пытаются и дальше поддерживать цены.

Специалисты убеждены, что ранее более существенное подорожание муки сдерживало умеренный спрос потребителей, однако цены могут подниматься и дальше.

Ранее Телеграф сообщал, что в Украине прогнозируют подорожание одного из самых популярных среди украинцев продуктов, который покупает каждый.

Также напомним, что, по мнению аналитиков, в ближайшее время свинина может стать дефицитом в нашей стране.