Ціни на популярний товар в Україні пішли угору: чому так і чого чекати далі

Енергетична криза згубно впливає на цінову політику в Україні

Через систематичні відключення світла в Україні пов'язані з постійними обстрілами з боку росії, в Україні продовжують дорожчати деякі категорії продуктів. До цього списку увійшло і пшеничне борошно.

Як пише видання Аgronews.ua, переважна більшість виробників в країні прийняли непросте рішення щодо підвищення цін пропозиції на борошно вищого ґатунку на 100-200 гривень за одну тонну. Тож станом на 28 грудня їх фіксували у межах 10800-12200 гривень за тонну.

Аналітики зазначають, що виробники, які зіштовхнулися зі скорочення кількості пропозиції відповідного товару від борошномельних підприємств, а також збільшені витрати на його виробництво через енергетичну кризу, спровоковану російськими обстрілами в країні, все ж намагаються й надалі підтримувати ціни.

Фахівці переконані, що раніше більш суттєве здорожчання борошна стримував помірний попит споживачів, однак ціни можуть підніматися й надалі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні прогнозують здорожчання одного з найпопулярніших серед українців продуктів, який купує кожен.

Також нагадаємо, що, на думку аналітиків, вже найближчим часом свинина може стати дефіцитом в нашій країні.