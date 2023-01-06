В Україні вже кілька місяців дешевшає один з топових продуктів: ціни знову впали
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Після різкого стрибка ціни почали поступово зменшуватися
Попри обґрунтовані суттєвим здорожчанням побоювання, що гречана крупа може стати дефіцитним продуктом в Україні, ціни на цей популярний товар продовжують падати.
Так, згідно з даними сайту Мінфін, саме гречана крупа стала одним з небагатьох популярних серед українців продуктів, який зменшується в ціні чи не кожного місяця.
Зокрема, станом на 5 січня середня ціна за один кілограм гречаної крупи складає 72,07 гривень. Для порівняння середня її вартість у грудні становила 73,85 гривні за кіло. Якщо ж врахувати різкий злет ціни у першій половині 2022 року, то гречка дешевшає вже п’ятий місяць поспіль.
Скільки крупа коштувала раніше
- 1 жовтня 2022 – гречану крупу купували по 80,78 гривні за кіло;
- 1 листопаді – 76,99 гривні за один кілограм;
- 1 грудня – ціна одного кілограма крупи коштувала 73,85 гривні.
Враховуючи вищевикладене, за останні п'ять місяців гречка впала у ціні на 20,66 гривні. Наразі в магазинах вона коштує від 56,40 до 89,90 гривень за кіло.
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