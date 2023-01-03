Цены в условиях войны: какие продукты в Украине подорожали больше всего, а какие меньше

Менее всего среди других категорий товаров в цене увеличилось масло

Пока в Украине делали все возможное, чтобы стабилизировать неконтролируемую инфляцию во время войны, цены на некоторые категории товаров все равно не спеша, но уверенно росли. В частности, с 24 февраля 2022 года больше всего подорожали яйца, фрукты и овощи.

Как в своей статье рассказала заместитель директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко, наименьшим шоком для украинцев стали ценники на подсолнечное масло, ставшее едва ли не единственным товаром, существенно не подорожавшим со дня полномасштабного вторжения.

"Это один из основных экспортных продуктов Украины. И закрытые для экспорта порты означали достаточное насыщение рынка для внутренних потребителей", – пояснила эксперт.

По ее словам, в разных областях инфляция по-разному отразилась на ценовых категориях товаров и услуг. В то же время, в 2023 году опасаться существенного усиления инфляции все же не стоит, ведь правительство будет пытаться сдерживать ее за счет так называемых "замороженных" тарифов.

"У Украины уже есть надежные обязательства от США и ЕС по финансированию бюджетного дефицита на 2023 год, поэтому "печать гривны" перестанет быть серьезным источником инфляции", – добавила Репко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению аналитика Алексея Куща, в 2023 году цены все же увеличатся на ряд популярных продуктов среди которых молочка и мясо.