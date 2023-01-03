Ціни в умовах війни: які продукти в Україні здорожчали найбільше, а які найменше

Найменше серед інших категорій товарів у ціні збільшилася олія

Поки в Україні робили усе можливе, аби стабілізувати неконтрольовану інфляцію під час війни, ціни на деякі категорії товарів все одно неспішно, проте впевнено росли. Зокрема, з 24 лютого 2022 року, найбільше здорожчали яйця, фрукти та овочі.

Як у своїй статті розповіла заступниця директора Центру економічної стратегії (ЦЕС) Марія Репко, найменшим шоком для українців стали цінники на соняшникову олія, котра стала чи не єдиним товаром, який суттєво не здорожчав з дня повномасштабного вторгнення.

"Це один із основних експортних продуктів України. І закриті для експорту порти означали достатнє насичення ринку для внутрішніх споживачів", – пояснила експертка.

За її словами, у різних областях інфляція по різному позначилася на цінових категоріях товарів та послуг. Водночас у 2023 році побоюватися суттєвого посилення інфляції все ж не варто, адже уряд намагатиметься стримувати її за рахунок так званих "заморожених" тарифів.

"Україна вже має надійні зобов'язання від США та ЄС щодо фінансування бюджетного дефіциту на 2023 рік, тому "друк гривні" перестане бути серйозним джерелом інфляції", – додала Репко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку аналітика Олексія Куща у 2023 році ціни все ж збільшаться на низку популярних продуктів серед яких молочка і м'ясо.