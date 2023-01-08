Есть у каждого в холодильнике: топ-5 продуктов, которые подорожали в Украине после праздников

Больше всего в январе подорожали овощи

После Нового года в крупных украинских супермаркетах изменились цены на ряд продуктов, популярных среди покупателей. "Телеграф" собрал топ-5 продуктов, стоимость которых заметно взлетела в январе.

Согласно данным сайта Минфин, в начале 2023 был заметен рост цен, в частности, на мясо, сало, некоторые овощи, подсолнечное масло и консервы. Самый большой скачок цен в период с начала декабря по начало января затронул овощи. Как изменились цены на продукты в январе:

Мясо

После новогодних праздников выросли цены на говядину (гуляш). Ранее продукт продавали по 237,22 грн за один килограмм, а в январе — по 243,98.

Свинина (ребра) за месяц изменились в цене с 160,90 до 167,21.

А ошеек — с 192,46 до 200,15.

Курятина (филе) подорожала с 133,69 до 137,93.

Сало

В январе в супермаркетах подорожало соленое сало. Месяцем ранее килограмм продавали по 262,32 грн, а сейчас — по 271,04.

Консервы

В магазинах подорожали также и консервы. К примеру, цены на сардины выросли за месяц с 58,16 гривны до 60,25.

К слову, самая высокая цена на этот продукт в 2022 году была в ноябре. Тогда стоимость резко взлетела с 56,46 до 61,36.

Подсолнечное масло

После Нового года в супермаркетах немного повысились цены на один из самых популярных среди покупателей продуктов — подсолнечное масло. Сейчас его продают по 63,37 (850 мл), а в прошлом месяце цена составляла 62,38.

Овощи

Больше всего в январе подорожали овощи, а именно болгарский перец и гладкие огурцы. Килограмм перца сейчас продают в крупных супермаркетах по цене 151,60 грн, а в декабре его стоимость составляла 137,11.

Тем временем гладкие огурцы за месяц подорожали с 89,80 грн до 118,07.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2023 году в Украине могут значительно увеличиться цены на один из популярных продуктов, который покупает едва ли не каждый.