Американо по 90 грн і шаурма по 170 грн: які ціни на вуличну їжу в Буковелі (ВІДЕО)

Їжа у Буковелі коштує значно дорожче, ніж в інших куточках України. Туристка показала, "що по чому"

Ціни на вуличну їжу у Буковелі значно відрізняються від того, що просять за ці товари в будь-якому іншому куточку України. Одеситка Ірина Мрійлива, яка розповідала про вартість розваг на гірськолижному курорті Буковель, поділилася цінами на тамтешньому ринку їжі на своїй сторінці у ТіkТоці.

У своєму відео вона показала ціни на шашлик, пиріжки, шаурму, каву, хот-доги, картоплю фрі та інші смаколики, які багато хто любить з’їсти у дорозі до важливих справ. Усі ціни актуальні станом на січень.

Шашлик зі свинини коштує 210 гривень за 100 г. Барана на вертелі можна скуштувати уже за 230 гривень за 100 г. У цьому ж кіоску можна взяти до м’яса булочку за 25 грн та соус за 30 грн. А любителям рослинної їжі тут запропонують соління за 115 грн за 100 г або овочі гриль по 110 грн/100 г.

Хот-доги, за словами Ірини, не такі вже й великі. Коштують вони 130 гривень, незалежно від виду. Пропонують булочку з баварською сосискою, баварською сосискою та сиром, чи просто сосискою. Порція картоплі фрі обійдеться у 110 грн.

В іншому кіоску можна придбати шурпу та плов. Шурпа (східний суп із м’ясом і крупно нарізаними овочами) коштує 95 грн за порцію. Плов — 180 грн. Шаурма з куркою обійдеться у 170 грн. Булочка з вишнями коштує 80 гривень. Ірина зазначила, що вона дуже смачна. Також за 80 можна купити булочку з нутеллою, за 70 — з солодким сиром, за 60 — з маком. 60 грн коштують і кукуци — булочки з родзинками.

Із солодкого є ще пончики. Один коштує 95 грн, а пончик з какао — 145 грн. Какао — 90 грн. За словами Ірини, "ціни на напої ще більш менш" (с).

Так, капучино, лате та гарячий шоколад коштує 100 грн. Класичні американо та еспресо — 70 грн. Американо з молоком — 90 грн, а ось любителям чаю в пакетиках доведеться за нього викласти 55-65 грн. Заварний чай обійдеться у 75 гривень.

Глінтвейн алкогольний та безалкогольний коштує 120 грн. Алкоголь теж недешевий. До прикладу, ціни на пиво стартують від 125 грн до 225 грн за пляшку. 50 грамів віскі — від 135 до 225 грн. А от пляшка вина "Алазанська долина" коштує близько 1000 грн.

Pepsi, 7 Up, холодний чай та інші безалкогольні прохолодні напої вартують 90 грн за 0,5 л. Той, кому не вистачає сил для катання на лижах, може купити енергетик за 145 грн.

Охочим поїхати в Карпати варто звернути увагу не лише на свій гаманець, але й на прогноз погоди. Незабаром по всій Україні очікується похолодання. До прикладу, у горах температура може впасти до -18 градусів. Також "Телеграф" розповідає, якою буде погода в Карпатах та по Україні цього уїк-енду.