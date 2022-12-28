Що додати замість вина до глінтвейну, щоб напій вийшов смачнішим: чудовий рецепт (відео)

Цей зігрівальний коктейль дуже просто приготувати вдома

У холодну пору року один з найпопулярніших зігрівальних напоїв – глінтвейн, який без зайвого клопоту готується в домашніх умовах. Зазвичай до коктейлю додають червоне або біле вино, проте можна використовувати альтернативний алкоголь – ром. Він надасть глінтвейну нового насиченого смаку.

Рецепт глінтвейну з ромом і апельсином публікує фудблог dribka.soli в Instagram. Важливу роль грають спеції, тому не забудьте додати їх в сотейник. Один-другий келих глінтвейну зігріє вас холодним зимовим вечором і приємно здивує ваші смакові рецептори.

Інгредієнти:

1 частина пряного рому (Spiced rum)

4 частини апельсинового соку (в ідеалі – фреш)

Спеції: кориця, мускатний горіх, кардам, бадьян, цукор, лимонний сік — за смаком

1 цілий апельсин, у тому числі цедра

Спосіб приготування:

Все, крім рому та лимонного соку, закидаємо в сотейник, доводимо до кипіння і залишаємо на 10-15 хвилин настоятися і трохи охолонути. Додаємо ром, регулюємо смак лимонним соком, розливаємо і насолоджуємося напоєм у прикуску з "алкоапельсином".

Побачити процес виготовлення ромового глінтвейну можна на відео.

Раніше "Телеграф" розповідав не менш вдалі рецепти гарячих напоїв, які обов’язково потрібно скуштувати цієї зими. Ви можете приготувати гарячий шоколад, безалкогольний яблучний сидр або виноградний глінтвейн.