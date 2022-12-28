Что добавить вместо вина в глинтвейн, чтобы напиток получился более вкусным: чудесный рецепт (видео)

Этот согревающий коктейль очень просто приготовить дома

В холодное время года один из самых популярных согревающих напитков – глинтвейн, который без лишних хлопот готовится в домашних условиях. Обычно в коктейль добавляют красное или белое вино, однако можно использовать альтернативный алкоголь – ром. Он придаст глинтвейну новый насыщенный вкус.

Рецепт глинтвейна с ромом и апельсином публикует фудблог dribka.soli в Instagram. Немаловажную роль играют специи, поэтому не забудьте их добавить в сотейник. Один-второй бокал глинтвейна согреет вас холодным зимним вечером и приятно удивит ваши вкусовые рецепторы.

Ингредиенты:

1 часть пряного рома (Spiced rum)

4 части апельсинового сока (в идеале – фреша)

Специи: корица, мускатный орех, кардам, бадьян, сахар, лимонный сок — по вкусу

1 целый апельсин, в том числе цедра

Способ приготовления:

Все, кроме рома и лимонного сока, забрасываем в сотейник, доводим до кипения и оставляем на 10-15 минут настояться и немного остыть. Добавляем ром, регулируем вкус лимонным соком, разливаем и наслаждаемся нпитком в прикуску с "алкоапельсином".

Увидеть процесс приготовления ромового глинтвейна можно на видео.

Ранее "Телеграф" рассказывал не менее удачные рецепты горячих напитков, которые обязательно нужно попробовать этой зимой. Вы можете приготовить горячий шоколад, безалкогольный яблочный сидр или же виноградный глинтвейн.