Его покупает каждый: в Украине подешевеет популярный фрукт

На изменение цены будут влиять сразу несколько причин

В этом сезоне в Украине на ряду с многими продуктами может подешеветь еще и один популярный у покупателей фрукт — яблоки. Есть несколько факторов, которые окажут влияние на цены.

Одной из основных причин прогнозируемого изменения цен на этот фрукт является значительное падение внутреннего потребления из-за вынужденной миграции украинцев и вместе с тем падения покупательной способности граждан. Об этом говорится в материале AgroTimes.

Руководитель компании USPA Fruit Владимир Гуржий называет другие причины. По его словам, стоимость упаковочных материалов выросла и будет расти дальше. Вместе с тем стала значительно дороже логистика, а еще дорожают энергоносители.

Эти факторы будут давить на цену яблок, но в то же время стоимость фруктов не будет превышать 30% в структуре себестоимости поставленного яблока на рынок потребления. Таким образом, экспортерам нужно будет приложить более 70% затрат к себестоимости, чтобы выполнить экспорт.

"В существующей экономике – это будет непросто. Также среди трендов будет вопрос возврата НДС экспортерам, ведь по состоянию на середину августа, например, наша компания еще не получила даже за январь, а это сильно влияет на всю цепь от фермера до поставщиков других составляющих", — сказал эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе в Украине значительно упали цены на один из самых популярных продуктов среди покупателей — гречку. Стало известно, какие ценники на продукт сейчас в крупных украинских супермаркетах.