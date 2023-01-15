В Украине дорожает популярный овощ: какие сейчас цены в супермаркетах

Цены стали выше на 16% в сравнении с предпраздничным периодом

После новогодних праздников в Украине начали дорожать популярные продукты и овощи. В их числе оказалась и морковь, которая всегда пользуется большим спросом среди покупателей.

Эксперты связывают рост цен на овощ со снижением его производства. Урожай в этом году был достаточно скромным, а потому сейчас на рынке спрос значительно превышает предложение, что в свою очередь влияет на формирование цен. Многие фермеры уже успели распродать практически весь заложенный урожай моркови, а большинство крупных хозяйств ведут отгрузку исключительно по заключенным ранее контрактам. Об этом пишет издание EastFruit.

Украинские фермеры продают сейчас морковь в среднем по цене от 17 до 24 гривен за килограмм. В канун новогодних праздничков стоимость овоща была на 16% ниже. В сравнении с первой половиной января 2022 года, морковь подорожала примерно в 2-3 раза.

По данным сайта Минфин, в крупных украинских супермаркетах средняя цена за килограмм морковь сейчас составляет 25,85 гривны. Месяцем ранее овощ продавали по 24,44.

Цены на морковь в Украине

Отмечается, что за последний год самая высокая цена на морковь была зафиксирована в июле. Тогда за месяц стоимость овоща резко выросла с 28,23 до 32,19 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после Нового года в Украине изменились цены на болгарский перец, лук, а также чеснок. Стало известно, какие сейчас цены на них в крупных супермаркетах нашей страны.