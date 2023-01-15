В Україні дорожчає популярний овоч: які зараз ціни у супермаркетах
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Ціни стали вищими на 16% порівняно з передсвятковим періодом
Після новорічних свят в Україні почали дорожчати найпопулярніші продукти та овочі. Серед них виявилася і морква, яка завжди користується великим попитом серед покупців.
Експерти пов’язують зростання цін на овоч із зниженням його виробництва. Цьогорічний урожай був досить скромним, а тому зараз на ринку попит значно перевищує пропозицію, що в свою чергу впливає на формування цін. Багато фермерів уже встигли розпродати практично весь закладений урожай моркви, а більшість великих господарств ведуть відвантаження виключно за укладеними раніше контрактами. Про це пише видання EastFruit.
Українські фермери зараз продають моркву в середньому за ціною від 17 до 24 гривень за кілограм. Напередодні новорічних свят вартість овочів була на 16% нижчою. У порівнянні з першою половиною січня 2022 року морква подорожчала приблизно в 2-3 рази.
За даними сайту Мінфін, у великих українських супермаркетах середня ціна за кілограм морква зараз становить 25,85 гривні. Місяцем раніше овоч продавали по 24,44.
Зазначається, що за останній рік найвищу ціну на моркву було зафіксовано у липні. Тоді за місяць вартість овочів різко зросла з 28,23 до 32,19 грн.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після Нового року в Україні змінилися ціни на болгарський перець, цибулю та часник. Стало відомо, які зараз ціни на них у великих супермаркетах нашої країни.