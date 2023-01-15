В Україні дорожчає популярний овоч: які зараз ціни у супермаркетах

Ціни стали вищими на 16% порівняно з передсвятковим періодом

Після новорічних свят в Україні почали дорожчати найпопулярніші продукти та овочі. Серед них виявилася і морква, яка завжди користується великим попитом серед покупців.

Експерти пов’язують зростання цін на овоч із зниженням його виробництва. Цьогорічний урожай був досить скромним, а тому зараз на ринку попит значно перевищує пропозицію, що в свою чергу впливає на формування цін. Багато фермерів уже встигли розпродати практично весь закладений урожай моркви, а більшість великих господарств ведуть відвантаження виключно за укладеними раніше контрактами. Про це пише видання EastFruit.

Українські фермери зараз продають моркву в середньому за ціною від 17 до 24 гривень за кілограм. Напередодні новорічних свят вартість овочів була на 16% нижчою. У порівнянні з першою половиною січня 2022 року морква подорожчала приблизно в 2-3 рази.

За даними сайту Мінфін, у великих українських супермаркетах середня ціна за кілограм морква зараз становить 25,85 гривні. Місяцем раніше овоч продавали по 24,44.

Ціни на моркву.

Зазначається, що за останній рік найвищу ціну на моркву було зафіксовано у липні. Тоді за місяць вартість овочів різко зросла з 28,23 до 32,19 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після Нового року в Україні змінилися ціни на болгарський перець, цибулю та часник. Стало відомо, які зараз ціни на них у великих супермаркетах нашої країни.