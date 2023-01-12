В Україні злетять ціни на популярні продукти: що подорожчає у 2023 році

Зростання цін становитиме 20-25%

Після новорічних свят в Україні вже подорожчала низка популярних продуктів, а протягом року дорожчатиме і молочна продукція. На це є одразу кілька причин.

В Асоціації виробників молока та у ДК "Молочний альянс" розповіли, що на формування цін впливатимуть проблеми з електропостачанням, інфляція в Україні та залежність від цінової тенденції на глобальному ринку, передає Delo.ua.

У січні серйозної зміни цін на молочну продукцію не передбачається, навіть попри зростання собівартості. В АМВ наголошують, що стримуючим фактором стане низька купівельна спроможність українців.

Варто відзначити, що внаслідок низьких продажів "Молочний альянс" був змушений зупинити виробництво м’яких сирів ТМ "Яготинське" ("Любовницький", "Адигейський", "Бринза").

"У розрізі року зростання цін становитиме 20-25%. Основними факторами зростання ціни будуть зростання на сировину та енергоносії. Зниження ставки ПДВ на сире молоко та молочні продукти могло б підтримати купівельну спроможність українців і тим самим підтримати галузь загалом", — повідомили у Асоціація виробників молока.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що економічний експерт Олег Пендзін прогнозує подорожчання деяких продуктів у 2023 році.