В Украине взлетят цены на популярные продукты: что подорожает в 2023 году

Рост цен составит 20-25%

После новогодних праздников в Украине уже подорожал ряд популярных продуктов, а в течение года буде дорожать и молочная продукция. На это есть сразу несколько причин.

В Ассоциации производителей молока и в ГК "Молочный альянс" рассказали, что на формирование цен будут влиять проблемы с электроснабжением, инфляция в Украине и зависимость от ценовой тенденции на глобальном рынке, передает Delo.ua.

В январе серьезного изменения цен на молочную продукцию не предвидится, даже несмотря на рост себестоимости. В АМВ подчеркивают, что сдерживающим фактором станет низкая покупательная способность украинцев.

Стоит отметить, в результате низких продаж "Молочный альянс" был вынужден остановить производство мягких сыров ТМ "Яготинское" ("Любительский", "Адыгейский", "Брынза").

"В разрезе года рост цен составит 20-25%. Основными факторами роста цены будут рост на сырье и энергоносители. Снижение ставки НДС на сырое молоко и молочные продукты могло бы поддержать покупательную способность украинцев и тем самым поддержать отрасль в целом", — сообщили в Ассоциации производителей молока.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экономический эксперт Олег Пендзин прогнозирует подорожание некоторых продуктов в 2023 году.