Цены больше не упадут: стало известно, какие продукты подорожают в 2023 году

Цена на продовольственную корзину будет расти в этом году

За первые полторы недели нового года в Украине уже успел подорожать целый ряд популярных продуктов. Эксперты считают, что в дальнейшем всё будет только дорожать и назвали ряд продуктов, которые однозначно будут расти в цене в 2023 году.

Экономический эксперт и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 каналу о том, что на подорожание продуктов в текущем году будет влиять сразу несколько факторов. В их число входят перебои с электроснабжением и расходы предприятий на закупку альтернативных источников энергетики.

"Цена на продовольственную корзину будет расти больше. Если взять 2022 год, то можно сказать, что при общей инфляции также на уровне 28% продовольственная корзина выросла на 37%. Надо быть готовым, что аналогичная ситуация будет и в 2023 году", — отметил эксперт.

В то же время заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук подчеркнул, что учитывая все факторы, которые есть сейчас, в совокупности, говорить о каких-либо падениях цен на продукты не стоит.

"Кроме привычных факторов инфляции, повышения цен на горюче-смазочные материалы, которые прибавили в цене в конце декабря, кроме нарушенных логистических цепочек из-за оккупации и боевых действий, в октябре к нам добавился очень негативный фактор – фактор ударов по инфраструктуре. Мы в домах не имеем возможности круглосуточно использовать электроэнергию, так же и бизнес, который вынужден как-то выходить из ситуации", — добавил Марчук.

Что подорожает в 2023 году

В текущего году, по словам Пендзина, вероятнее всего будут стремительно расти цены на масло. В прошлом году оно подорожало на 12% и значительно отстало от общего тренда цен. Поэтому в 2023 году подорожание будет неизбежным.

Кроме того, может вырасти стоимость хлебопродуктов. Причиной тому станут, в том числе и блэкауты. Многие производители были вынуждены переходить на генераторы и далеко не все готовы оплачивать такие расходы из собственного кармана, а потому это скажется на ценах.

"То есть все эти дополнительные расходы, связанные с установлением источников альтернативного питания, будут закладываться в стоимость услуг и цену товара и как минимум на 2,5–3% возрастет общая инфляция благодаря блэкаутам. Так что я думаю, что собственно это также прибавит к общему росту цен", — сказал Пендзин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине рекордно подорожали некоторые продукты, которые многие граждане покупают зимой.