Ціни більше не впадуть: стало відомо, які продукти подорожчають у 2023 році

Ціна на продовольчий кошик зростатиме цього року

За перші півтора тижні нового року в Україні вже встиг подорожчати цілий ряд популярних продуктів. Експерти вважають, що надалі все дорожчатиме і назвали низку продуктів, які однозначно зростатимуть у ціні у 2023 році.

Економічний експерт та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін розповів 24 каналу про те, що на подорожчання продуктів у поточному році впливатиме одразу кілька факторів. До них входять перебої з електропостачанням та витрати підприємств на закупівлю альтернативних джерел енергетики.

"Ціна на продовольчий кошик зростатиме більше. Якщо взяти 2022 рік, то можна сказати, що за загальної інфляції також на рівні 28% продовольчий кошик зріс на 37%. Треба бути готовим, що аналогічна ситуація буде й у 2023 році", — зазначив експерт.

Водночас заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук наголосив, що враховуючи всі чинники, які є зараз, разом говорити про якісь падіння цін на продукти не варто.

"Крім звичних факторів інфляції, підвищення цін на пально-мастильні матеріали, які додали в ціні наприкінці грудня, крім порушених логістичних ланцюжків через окупацію та бойові дії, у жовтні до нас додався дуже негативний фактор – фактор ударів по інфраструктурі. вдома не маємо можливості цілодобово використовувати електроенергію, так само і бізнес, який змушений якось виходити із ситуації", — додав Марчук.

Що подорожчає у 2023 році

Цього року, за словами Пендзіна, найімовірніше стрімко зростатимуть ціни на олію. Минулого року воно подорожчало на 12% і значно відстало від загального тренду цін. Тому у 2023 році подорожчання буде неминучим.

Крім того, може зрости вартість хлібопродуктів. Причиною цього стануть, у тому числі й блекаути. Багато виробників були змушені переходити на генератори та далеко не всі готові оплачувати такі витрати з власної кишені, а тому це позначиться на цінах.

"Тобто всі ці додаткові витрати, пов’язані із встановленням джерел альтернативного харчування, закладатимуться у вартість послуг та ціну товару і як мінімум на 2,5–3% зросте загальна інфляція завдяки блекаутам. Так що я думаю, що власне це також додасть до загальному зростанню цін", — сказав Пендзін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні рекордно подорожчали деякі продукти, які багато громадян купують узимку.