В Украине подешевели пять популярных продуктов: какие сейчас цены в супермаркетах

Больше всего за месяц изменились цены на рыбу

После новогодних праздников в крупных украинских супермаркетах произошло изменение цен на ряд продуктов питания. "Телеграф" расскажет о пять популярных среди покупателей продуктах, цены на которые значительно упали в период с декабря по январь.

По данным сайта Минфин, за последний месяц можно наблюдать падение стоимости на следующие продукты: сахар, гречку, лук, говядину и рыбу. Больше всего из этого списка изменился ценник на свежемороженную рыбу.

Сахар в январе продают в супермаркетах в среднем по цене 33,73 гривны за килограмм. В декабре его цена составляла 34,19. Стоит отметить, что в целом за весь прошлый год самая высокая цена на этот продукт была установлена в октябре — 34,61.

Гречка в январе также стала заметно дешевле, нежели перед праздниками. Сейчас ее средняя стоимость — 68,75. Месяцем ранее данный продукт можно было приобрести в магазинах по цене 73,85. За весь 2022 год самая высокая цена на гречку была в августе — 92,73.

Упали в январе также и цены на синий лук. Это единственный овощ борщевого набора, который стал немного дешевле в этом месяце, в отличие от остальных. Сейчас его средняя стоимость составляет 44,95. В декабре его продавали по 47,70. В прошлом году были заметны резкие перепады цен на лук. К примеру, в марте по апрель овощ подорожал с 24,66 до 38,59, затем с июля по сентябрь упал в цене с 54,21 до 37,74. Самая высокая цена в 2022-ом на синий лук была в июле.

Из мясных продуктов в январе подешевела говядина (ребра). Стоимость снизилась за месяц с 144,48 до 139,98. Резкий скачок цены на мясо в 2022 году произошел в марте. Тогда стоимость повысилась со 145,27 до 176,98.

В супермаркетах в этом месяца значительно изменились цены на свежемороженную скумбрию. В период с декабря по январь рыба подешевела со 144,46 до 109 гривен. За весь прошлый год самая высокая цена на скумбрию была в декабре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в течение 2023 года в Украине подорожает целый ряд популярных среди покупателей продуктов. На изменение цен есть сразу несколько весомых причин.