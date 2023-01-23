В Украине подорожали пять популярных продуктов: какие сейчас цены в супермаркетах

Цены выросли в период с декабря по январь

В январе в Украине продолжают дорожать продукты, пользующиеся популярностью среди покупателей. "Телеграф" расскажет, какие сейчас на них цены в крупных украинских супермаркетах.

По данным сайта Минфин, за последний месяц взлетели цены на топ-продукты, которые к столу покупают многие. Среди них соленое сало, свинина, куриные яйца, болгарский перец и бананы. Стоимость каждого из этих продуктов значительное изменилась в сравнении с декабрем 2022.

Так, килограмм соленого сала за этот период подорожало в цене с 262,32 грн до 271,04. Это средняя стоимость, по которой продукт сейчас продают в супермаркетах. Отметим, что в прошлом году самая высокая цена на сало держалась в октябре. Тогда за месяц продукт взлетел в цене со 176,31 грн до 199.

Цены на соленое сало в супермаркетах

Что касается свинины, то в январе выросли цены на ребра, грудинку и лопатку. Таким образом, килограмм свиных ребер сейчас продают по 167,21. Месяцем ранее их можно было купить за 160,90. Грудинка выросла в цене с 169,12 до 176,81. А свиная лопатка подорожала с 156,60 до 163,74.

Цены на свинину в супермаркетах

Цены на свинину в супермаркетах

Куриные яйца также в этом месяце прибавили в цене. Десяток (С1) подорожал с 73,70 до 74,15. В то же время упаковка из 18 штук (С1) увеличилась в цене за это время со 128,46 до 132,07.

Цены на куриные яйца в супермаркетах

Взлетели цены в январе и на овощи. Значительно стал дороже болгарский перец. Сейчас его продают в супермаркетах в среднем по 144,60. Месяцем ранее на него был установлен ценник 137,11.

Цены на болгарский перец в супермаркетах

Также за последний месяц заметно подорожали бананы. Их средняя стоимость за килограмм сейчас составляет 70,45. В декабре бананы можно было приобрести по цене 64 гривны.

Цены на бананы в супермаркетах

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capita Дмитрия Чурина рассказал, что может подорожать в Украине в 2023 году больше всего.