Цены на продукты в Украине продолжат ползти вверх: что в 2023 году подорожает больше всего

Инфляция в 2023 году может быть на уровне 20% и ниже

С началом полномасштабного российского вторжения в Украине выросли цены на продукты и услуги. И хотя у концу 2022 года было замедление инфляции эксперты считают, что цены на товары будут расти и дальше.

Как пишет издание "Знай" рост цен в последние два месяца прошлого года замедлился на – 0,7%. Данный факт повлиял на подсчет годовой инфляции, которая составила 26,6%. Однако по мнению директора аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capita Дмитрия Чурина, о стабилизации все еще рано говорить, потому, как на прямую на инфляцию влияют события на поле боя. При этом, если верить оптимистическому сценарию, инфляция в Украине в текущем году может составить около 20%.

Согласно прогнозу в 2023-м больше всего поднимутся цены на мясо и фрукты — эти продукты отличаются высокими темпами в подорожании по сравнению с другими. Стоит отметить, что в прошлом году цены на мясо взлетели на 24,6%, а фрукты подорожали и вовсе на — 73,8%.

А вот, как передает издание, в инвестиционной группе ICU думают, что правительство, скорее всего, не будет повышать тарифы на коммунальные услуги для населения по причине того, что реальные доходы домохозяйств сократились.

"Поэтому мы прогнозируем снижение инфляции до 24% в конце 2023 года. А при благоприятных обстоятельствах инфляция может оказаться даже менее 20%", — сказал глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине ожидается резкий скачок цен на популярный среди наших граждан товар.

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