В Україні подорожчали п’ять популярних продуктів: які зараз ціни у супермаркетах

Ціни зросли в період з грудня до січня

У січні в Україні продовжують дорожчати продукти, які набули популярності у покупців. "Телеграф" розповість, які зараз на них ціни у великих українських супермаркетах.

За даними сайту "Мінфін", за останній місяць злетіли ціни на топ-продукти, які до столу купують багато громадян. Серед них солоне сало, свинина, курячі яйця, болгарський перець та банани. Вартість кожного з цих продуктів значно змінилася порівняно з груднем 2022 року.

Так, кілограм солоного сала за цей період подорожчав з 262,32 грн до 271,04. Це середня вартість, за якою продукт зараз продають у супермаркетах. Зазначимо, що торік найвища ціна сала трималася у жовтні. Тоді за місяць товар злетів у ціні зі 176,31 грн до 199.

Ціни на солоне сало у супермаркетах

Що стосується свинини, то в січні зросли ціни на ребра, грудинку та лопатку. Таким чином, кілограм свинячих ребер зараз продають за 167,21. Місяцем раніше їх можна було купити за 160,90. Грудинка зросла в ціні зі 169,12 до 176,81. А свиняча лопатка подорожчала зі 156,60 до 163,74.

Ціни на свинину у супермаркетах

Ціни на свинину у супермаркетах

Курячі яйця також цього місяця додали в ціні. Десяток (С1) подорожчав із 73,70 до 74,15. Водночас упаковка з 18 штук (С1) зросла у ціні з 128,46 до 132,07.

Ціни на курячі яйця в супермаркетах

Злетіли ціни у січні й на овочі. Значно подорожчав болгарський перець. Нині його продають у супермаркетах у середньому по 144,60 грн. Місяцем раніше на нього було встановлено цінник 137,11.

Ціни на болгарський перець у супермаркетах

Також за останній місяць помітно подорожчали банани. Їхня середня вартість за кілограм зараз становить 70,45. У грудні банани можна було придбати за 64 гривні.

Ціни на банани у супермаркетах

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав: директор аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capita Дмитро Чурін розповів, що може подорожчати в Україні 2023 року найбільше.