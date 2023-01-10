В Україні подешевшали одразу п’ять популярних продуктів: які зараз ціни у супермаркетах

Найбільше в ціні змінилася риба

Після новорічних свят ціни на низку популярних серед покупців продуктів стали змінюватися. "Телеграф" розповість, що подешевшало на полицях супермаркетів у січні 2023 року.

Так, за даними Мінфін, у новому році стали падати ціни на гречку. Перед Новим роком її продавали в середньому 73,85 гривні за кілограм, а зараз — 72,07. Зазначимо, що у січні минулого року ціна за один кілограм круп складала 50,20.

Ще одним продуктом, який став значно дешевшим після новорічних свят, став оселедець слабосолоний. У січні кілограм риби продають по 125,17, а на місяць раніше оселедець можна було купити в супермаркетах по 141,70.

Третім продуктом, що падає в ціні з нового року, є цукор. Його середня вартість зараз становить 33,90 гривні за один кілограм. У грудні цукор продавали у супермаркетах по 34,19. Зазначимо, що за останній рік найвищу ціну на цукор було зафіксовано у вересні — 34,60.

Також до списку продуктів, що подешевшали у січні, входить яловичина (ребра). Перед Новим роком на м’ясо було встановлено цінник 144,48 гривні. У січні його продають за 142,48.

Значно змінилися ціни після свят апельсини (Туреччина). Середня їхня вартість у супермаркетах зараз становить 46,25, тоді як у грудні їх продавали по 65,54.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні незабаром може подорожчати один із найпопулярніших продуктів. Стало відомо, як зміняться ціни та що спричинить подорожчання.