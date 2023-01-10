В Украине подешевели сразу пять популярных продуктов: какие сейчас цены в супермаркетах

Больше всего в цене изменилась рыба

После новогодних праздников цены на ряд популярных среди покупателей продуктов стали меняться. "Телеграф" расскажет, что подешевело на полках супермаркетов в январе 2023 года.

Так, по данным Минфин, в новом году стали падать цены на гречку. Перед Новым годом ее продавали в среднем по 73,85 гривны за килограмм, а сейчас — по 72,07. Отметим, что в январе прошлого года цена за один килограмм крупы составлял 50,20.

Еще одним продуктом, который стал значительно дешевле после новогодних праздников, стала сельдь слабосоленая. В январе килограмм рыбы продают по 125,17, а месяцем ранее сельдь можно было купить в супермаркетах по 141,70.

Третьим продуктом, который падает в цене с нового года, является сахар. Его средняя стоимость составляет сейчас 33,90 гривны за один килограмм. В декабре сахар продавали в супермаркетах по 34,19. Отметим, что за последний год самая высокая цена на сахар была зафиксирована в сентябре — 34,60.

Также в список продуктов, которые подешевели в январе, входит говядина (ребра). Перед Новым годом на мясо был установлен ценник 144,48 гривны. В январе его продают по 142,48.

Значительно изменились в цене после праздников апельсины (Турция). Средняя их стоимость в супермаркетах сейчас составляет 46,25, в то время как в декабре их продавали по 65,54.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине вскоре может подорожать один из самых популярных продуктов. Стало известно, как изменятся цены и что станет причиной подорожания.