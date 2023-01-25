В Украине снова подешевел популярный товар: где цена наименьшая

Самые большие цены на крупу сейчас в "Варусе"

Пока украинцев снова неприятно удивляют цены на куриные яйца, гречневая крупа в украинских магазинах продолжает не спеша, однако уверенно дешеветь. Такая тенденция сохраняется уже более пяти месяцев.

Как в среду, 25 января, сообщил ежедневно следящий за ценовой политикой в Украине финансовый портал "Минфин", килограммовый пакет гречневой крупы в среднем сейчас можно приобрести за 68,73 гривны. В то же время в декабре цена на эту категорию продовольственных товаров составила 73,85 гривны за один килограмм.

Гречка в магазинах Украины

На полках "Ашана" килограммовый пакет крупы продается по цене 56,40 грн. А вот в "Варусе" она обойдется в 89,90 гривны за килограмм. "Метро" — 59,90 гривны.

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