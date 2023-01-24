В Украине подорожал продукт, из-за которого "наезжали" на Минобороны

Кое-где цена на этот продукт подскочила аж на пол гривны

Несмотря на недавнее удешевление куриных яиц в супермаркетах Украины, этот популярный среди украинцев продукт снова начал дорожать.

Так, согласно данным финансового портала "Минфин", по состоянию на 20 января, за десяток яиц "Наседка" придется выложить в среднем 74,20 гривны. Эта цена на 5 копеек больше, чем декабрьская. В то же время продукт марки "Ясенсвит" подскочил в цене почти на пол гривны. В настоящее время десяток яиц обойдется в 73,70 гривны.

Цены на "Квочку" в супермаркетах:

В "Новусе" — 74,19 гривны за один десяток,

В "Ашане" — 74,20 гривен.

"Ясенсвит" (за десяток) стоит:

В "Ашане" — 74,2 гривны,

В "Новусе" — 74,19 гривны,

В "Мегамаркете" — 74,3 гривны,

В "Варусе" – 73,9 гривны.

"Ясенсвит" в упаковках по 18 штук:

В "Ашане" — 132,3 гривны,

В "Новусе" – 132 гривен.

Что говорят эксперты

Несмотря на очередное удорожание, куриные яйца в украинских магазинах вернутся к удешевлению. Об этом в комментарии изданию agronews заявила аналитика "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин. По ее словам, спрос на этот продукт после новогодних праздников должен уменьшиться и это повлечет его удешевление.

"На стабилизацию цен, по ее словам, должно повлиять и постепенное увеличение количества кур-несушек. В перспективе возможно снижение, особенно на фоне снижения спроса после новогодних праздников", – пояснила Литвин.

Напомним, именно куриные яйца стали одним из поводов для громкого скандала вокруг закупок пищевых продуктов для Вооруженных сил Украины, которые осуществляло украинское Министерство обороны. Среди последствий – увольнение заместителя ведомства Вячеслава Шаповалова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине стали дороже еще пять популярных товаров, среди которых соленое сало, свинина, куриные яйца, болгарский перец и бананы.