В Україні подорожчав продукт, через який "наїжджали" на Міноборони

Подекуди ціна на цей продукт підскочила аж на пів гривні

Попри нещодавнє здешевшання курячих яєць в супермаркетах України, цей популярний серед українців продукт знову почав дорожчати.

Так, згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", станом на 20 січня, за десяток яєць "Квочка" доведеться викласти у середньому 74,20 гривні. Ця ціна на 5 копійок більша, за грудневу. Водночас продукт марки "Ясенсвіт" підскочив у ціні майже на пів гривні. Зараз десяток яєць обійдеться у 73,70 гривні.

Ціни на "Квочку" у супермаркетах:

У "Новусі" – 74,19 гривні за один десяток,

В "Ашані" — 74,20 гривень.

"Ясенсвіт" (за десяток) коштує:

В "Ашані" – 74,2 гривні,

У "Новусі" – 74,19 гривні,

У "Мегамаркеті" – 74,3 гривні,

У "Варусі" – 73,9 гривні.

"Ясенсвіт" в упаковках по 18 штук:

В "Ашані" – 132,3 гривні,

У "Новусі" – 132 гривень.

Що говорять експерти

Попри чергове здорожчання, курячі яйця в українських магазинах повернуться до здешевшання. Про це у коментарі виданню agronews заявила аналітикиня "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин. За її словами попит на цей продукт після новорічних свят повинен зменшитись і це потягне за собою його здешевшання.

"На стабілізацію цін, за її словами, має вплинути і поступове збільшення кількості курей-несучок. У перспективі можливе зниження, особливо на тлі зниження попиту після новорічних свят", – пояснила Литвин.

Нагадаємо, що саме курячі яйця стали одним із приводів для гучного скандалу навколо закупівель харчових продуктів для Збройних сил України, які здійснювало українське Міністерство оборони. Серед наслідків — звільнення заступника відомства В’ячеслава Шаповалова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні стали дорожчими ще п'ять популярних товарів, серед яких солоне сало, свинина, курячі яйця, болгарський перець і банани.