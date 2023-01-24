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В Україні подорожчав продукт, через який "наїжджали" на Міноборони

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Саме яйця стали одним із продуктів, яке українське Міноборони закупало для ЗСУ утридорога Новина оновлена 24 січня 2023, 12:26
Саме яйця стали одним із продуктів, яке українське Міноборони закупало для ЗСУ утридорога. Фото volynnews.com

Подекуди ціна на цей продукт підскочила аж на пів гривні

Попри нещодавнє здешевшання курячих яєць в супермаркетах України, цей популярний серед українців продукт знову почав дорожчати.

Так, згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", станом на 20 січня, за десяток яєць "Квочка" доведеться викласти у середньому 74,20 гривні. Ця ціна на 5 копійок більша, за грудневу. Водночас продукт марки "Ясенсвіт" підскочив у ціні майже на пів гривні. Зараз десяток яєць обійдеться у 73,70 гривні.

Ціни на "Квочку" у супермаркетах:

  • У "Новусі" – 74,19 гривні за один десяток,
  • В "Ашані" — 74,20 гривень.

"Ясенсвіт" (за десяток) коштує:

  • В "Ашані" – 74,2 гривні,
  • У "Новусі" – 74,19 гривні,
  • У "Мегамаркеті" – 74,3 гривні,
  • У "Варусі" – 73,9 гривні.

"Ясенсвіт" в упаковках по 18 штук:

  • В "Ашані" – 132,3 гривні,
  • У "Новусі" – 132 гривень.

Що говорять експерти

Попри чергове здорожчання, курячі яйця в українських магазинах повернуться до здешевшання. Про це у коментарі виданню agronews заявила аналітикиня "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин. За її словами попит на цей продукт після новорічних свят повинен зменшитись і це потягне за собою його здешевшання.

"На стабілізацію цін, за її словами, має вплинути і поступове збільшення кількості курей-несучок. У перспективі можливе зниження, особливо на тлі зниження попиту після новорічних свят", – пояснила Литвин.

Нагадаємо, що саме курячі яйця стали одним із приводів для гучного скандалу навколо закупівель харчових продуктів для Збройних сил України, які здійснювало українське Міністерство оборони. Серед наслідків — звільнення заступника відомства В’ячеслава Шаповалова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні стали дорожчими ще п'ять популярних товарів, серед яких солоне сало, свинина, курячі яйця, болгарський перець і банани.

Теги:
#Скандал #Ціни #Міноборони #Супермаркет #Яйця