В Україні знову здешевшав популярний товар: де ціна найменша

Найбільші ціни на крупу зараз у "Варусі"

Поки українців знову неприємно дивують ціни на курячі яйця, гречана крупа в українських магазинах продовжує неспішно, однак впевнено дешевшати. Відповідна тенденція зберігається вже понад п'ять місяців поспіль.

Як у середу, 25 січня, повідомив фінансовий портал "Мінфін", який щоденно стежить за ціновою політикою в Україні, кілограмовий пакет гречаної крупи в середньому зараз можна придбати за 68,73 гривні. Водночас у грудні ціна на цю категорію харчових товарів становила 73,85 гривні за один кілограм.

Гречка у магазинах України

На полицях "Ашана" кілограмовий пакет крупи продається за ціною 56,40 гривні. А от у "Варусі" вона обійдеться у 89,90 гривень за кілограм. "Метро" — 59,90 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після новорічних свят в Україні змінилися ціни на болгарський перець, цибулю, а також часник — які зараз ціни в супермаркетах.

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