В Україні подешевшали п’ять популярних продуктів: які зараз ціни в супермаркетах

Найбільше за місяць змінилися ціни на рибу

Після новорічних свят у великих українських супермаркетах відбулася зміна цін на низку продуктів. "Телеграф" розповість про п’ять популярних у покупців товарів, ціни на які значно впали в період із грудня до січня.

За даними сайту "Мінфін", за останній місяць можна спостерігати падіння вартості на такі продукти: цукор, гречку, цибулю, яловичину та рибу. Найбільше з цього списку змінився цінник на свіжоморожену рибу.

Цукор у січні продають у супермаркетах у середньому за ціною 33,73 гривні за кілограм. У грудні його вартість становила 34,19. Варто зазначити, що загалом за весь минулий рік найвищу ціну на цей продукт було встановлено у жовтні — 34,61.

Гречка в січні також стала помітно дешевшою, аніж перед святами. Нині її середня вартість – 68,75 грн/кг. Місяцем раніше цей продукт можна було придбати в магазинах за ціною 73,85. За весь 2022 найвища ціна на гречку була в серпні — 92,73.

Впали в січні також і ціни на синю цибулю. Це єдиний овоч борщового набору, який став трохи дешевшим цього місяця, на відміну від інших. Нині її середня вартість становить 44,95 грн/кг. У грудні її продавали за 47,70. Торік були помітні різкі перепади цін на цибулю. Наприклад, у березні до квітня овоч подорожчав з 24,66 до 38,59, потім з липня по вересень впав у ціні з 54,21 до 37,74. Найвища ціна 2022-го на синю цибулю була в липні.

З м’ясних продуктів у січні подешевшала яловичина (ребра). Вартість знизилася за місяць із 144,48 до 139,98 грн/кг. Різкий стрибок ціни на м’ясо 2022 року стався у березні. Тоді вартість зросла зі 145,27 до 176,98.

У супермаркетах цього місяця значно змінилися ціни на свіжоморожену скумбрію. У період із грудня по січень риба подешевшала зі 144,46 до 109 гривень. За весь минулий рік найвища ціна на скумбрію була у грудні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що протягом 2023 року в Україні подорожчає ціла низка популярних у покупців продуктів. На зміну цін є одразу кілька вагомих причин.