Його купує кожен: в Україні подешевшає популярний фрукт

На зміну ціни впливатимуть одразу кілька причин

Цього сезону в Україні разом із багатьма харчовими продуктами може подешевшати ще й один із популярних серед покупців фруктів — яблука. Є кілька факторів, які вплинуть на ціни.

Однією з основних причин прогнозованої зміни цін на цей фрукт є значне падіння внутрішнього споживання через вимушену міграцію українців і водночас падіння купівельної спроможності громадян. Про це йдеться у матеріалі AgroTimes.

Керівник USPA Fruit Володимир Гуржій називає інші причини. За його словами, вартість пакувальних матеріалів зросла і зростатиме й надалі. Водночас стала значно дорожчою логістика, а ще дорожчають енергоносії.

Ці фактори будуть тиснути на ціни яблук, але водночас вартість фруктів не перевищуватиме 30% у структурі собівартості поставленого яблука на ринок споживання. Таким чином, експортерам потрібно буде докласти понад 70% витрат до собівартості, щоб виконати експорт.

"В існуючій економіці – це буде непросто. Також серед трендів буде питання повернення ПДВ експортерам, адже станом на середину серпня, наприклад, наша компанія ще не отримала навіть за січень, а це дуже впливає на весь ланцюг від фермера до постачальників інших складових", — сказав експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в січні в Україні значно впали ціни на один із найпопулярніших продуктів серед покупців — гречку. Стало відомо, які цінники на продукт нині у великих українських супермаркетах.