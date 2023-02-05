В Україні різко подорожчав популярний овоч: які зараз ціни у супермаркетах

Вартість зросла на понад 50 гривень

В Україні продовжують дорожчати популярні серед покупців продукти, а також овочі, серед яких, зокрема, огірки. Ціни на цей овоч значно зросли порівняно з минулим місяцем.

Так, за даними Мінфіну, у лютому у великих українських супермаркетах середня ціна за кілограм огірків становить 89 гривень. У січні вартість овочів сягала 78,75. Таким чином, різниця за цей період становила 10,25.

Гладкі огірки за місяць також зросли у ціні. Наразі кілограм овочів продають на полицях супермаркетів по 122,33. Минулого місяця його можна було придбати у середньому за 119,99.

Тепличні огірки у лютому також помітно зросли у ціні. Зараз кілограм коштуватиме покупцям 91,90, а в січні його можна було придбати за ціною 67,19. Різниця у ціні за цей період склала 24,71.

Найбільше з січня до лютого виросли в ціні огірки колючі. Ціна на овоч змінилася з 94,60 до 145,90. Тобто за останній місяць він подорожчав на 51,30.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в лютому ціни на один із найпопулярніших серед покупців овочів встановили рекорд. Усього за тиждень він подорожчав на 11%, а порівняно з минулим роком став дорожчим у чотири рази.