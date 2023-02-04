В Україні різко здорожчало м'ясо: який саме вид та чому підскочив у ціні найбільше

Ціни зросли через збільшення попиту на цю категорію товарів

На початку лютого на українському ринку зафіксували відчутне збільшення цін на м'ясні товари. Зокрема, найбільше здорожчала свинина. Станом на перші числа місяця закупка здорожчала приблизно на 7,5%.

Як повідомили аналітики асоціації "Свинарі України", зараз ціни на свинину у середньому коливаються в межах 67-70 гривень за один кілограм. Водночас, найчастіше цю категорію продовольчих товарів реалізують на рівні 68-69 гривень за кіло. Поступове здорожчання, зазначають експерти, фіксується вже другий тиждень поспіль, однак досягнути рівня розцінок, що спостерігалися під час новорічних свят, їм поки що не вдалося.

Про причини

Збільшення вартості свинини на українських ринках зумовлене обмеженою пропозицією м'яса, як усередині країни, так і імпортної. До прикладу, деякі переробники, підприємства яких знаходяться у центрі та заході, заявили про зменшення пропозиції від постачальників. Також деякі відзначили зниження середньої забійної маси, що своєю чергою відчутно зменшує обсяги виробництва свинини.

"Водночас самий час активність заготівельників останніми тижнями тільки зростає і відвантаження товарних партій відбувається згідно з графіком", — підсумували в асоціації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перед новорічними святами, зокрема у грудні 2022 року, ціни на м'ясну продукцію зросли на 7%, після чого окремі види свинини почали поступово дешевшати.