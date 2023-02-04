В Украине резко подорожало мясо: какой именно вид и почему подскочил в цене больше всего

Цены выросли из-за увеличения спроса на эту категорию товаров

В начале февраля на украинском рынке зафиксировали ощутимое увеличение цен на мясные товары. В частности, больше всего подорожала свинина. По состоянию на первые числа месяца закупка подорожала примерно на 7,5%.

Как сообщили аналитики ассоциации "Свиноводы Украины", сейчас цены на свинину в среднем колеблются в пределах 67-70 гривен за один килограмм. В то же время чаще всего эту категорию продовольственных товаров реализуют на уровне 68-69 гривен за кило. Постепенное подорожание, отмечают эксперты, фиксируется уже вторую неделю подряд, однако достичь уровня расценок, которые наблюдались во время новогодних праздников, им пока не удалось.

О причинах

Увеличение стоимости свинины на украинских рынках обусловлено ограниченным предложением мяса как внутри страны, так и импортной. Например, некоторые переработчики, предприятия которых находятся в центре и мероприятии, заявили об уменьшении предложения от поставщиков. Также некоторые отметили снижение средней убойной массы, что в свою очередь ощутимо уменьшает объем производства свинины.

"В то же время самое время активность заготовителей в последние недели только растет и отгрузка товарных партий происходит согласно графику", — подытожили в ассоциации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед новогодними праздниками, в частности, в декабре 2022 года, цены на мясную продукцию выросли на 7%, после чего отдельные виды свинины начали постепенно дешеветь.