Побив усі рекорди: в Україні подорожчав один із найпопулярніших овочів

У порівнянні з цим періодом минулого року овоч виріс у ціні в чотири рази

В Україні за останній місяць значно подорожчала низка продуктів, серед яких виявилася і цибуля. Ціни на овоч встановили черговий рекорд.

За даними аналітиків EastFruit, вартість цибулі перевищила 30 гривень за кілограм. При цьому наголошується, що підвищення ціни в даному сегменті зберігатиметься й надалі. Річ у тому, що на цю продукцію зберігається ажіотажний попит, але запаси цибулі в багатьох українських господарствах на сьогодні вже вичерпані. Тобто, невідповідність рівня попиту та пропозиції формує підвищення цінника на овоч.

Наразі відпускні ціни на цибулю зросли до 30-35 гривень за кілограм. Це на 11% вище, аніж наприкінці минулого тижня. При цьому, як пишуть аналітики, ціна овочу у 35 гривень — це абсолютний рекорд за всю історію незалежності України. Порівняно з минулим роком, вартість зросла вчетверо.

Середні ціни на цибулю у великих українських супермаркетах у лютому:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в новому році в Україні різко впала ціна популярного овоча. Однією з причин аналітики називають зниження якості продукції у сховищах.