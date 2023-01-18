Українців попередили про здорожчання двох популярних товарів

Овочі та фрукти можуть подорожчати на 10%

Попри заяви експертів про те, що упродовж січня — лютого суттєвого стрибка цін на продукти очікувати не варто, незначне здорожчання все ж спостерігатиметься. Першими під прицілом — фрукти й овочі

Як у коментарі для видання OBOZREVATEL розповіла аналітикиня "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин, подорожчання цих продуктів вже до кінця лютого може скласти від 5 до 10%.

За її словами, зазвичай у цей період активно включається сезонний фактор на певні категорії овочів і фруктів вітчизняного виробництва, однак цього року частина овочів, такі як буряк, морква і цибуля, зараз і так мають вкрай високу ціну.

"З огляду на це традиційного значного зростання тут спостерігатися не буде через обмежену купівельну спроможність українців. Однак незначне поступове зростання на 5-10% щомісяця до збору нового врожаю можливе на інші вітчизняні овочі, а також яблука", – пояснила експертка.

Литвин також додала, що у виробників були певні побоювання через систематичні блекаути і використання генераторів, які могли позначитися на зростанні цін на продукти. Однак підприємства такого типу віднесли до об’єктів критичної інфраструктури, саме тому планових відключень світла там нема, лише екстрені.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що жителів України попередили про ймовірне здорожчання цукру.

Також нагадаємо, що в українських супермаркетах вже кілька місяців поспіль дешевшають рибні продукти.