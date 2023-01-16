Можна гарно заощадити: в Україні два місяці поспіль дешевшає популярний продукт

Зменшення споживання риби призвело до зниження цін

У січні 2023 Індекс споживчих цін на рибу та морепродукти становить 96,89%. Це означає, що порівняно з попереднім місяцем у середньому ціни на ці продукти впали на -3,11%.

Як повідомляє фінансовий портал "Мінфін", у грудні 2022 цей індекс відносно попереднього місяця становив 98,12%.

Портал публікує динаміку зміни індексу середньомісячних цін на найбільш ходові види риби — прісноводний короп і морські оселедець та скумбрію (графік з накопиченням, зростаючим підсумком з 03.2017). При цьому значення індексу було розраховано за середньомісячним цінами на такі продукти:

Короп

Графіка - "Мінфін"

Оселедець

Графіка - "Мінфін"

Скумбрія

Графіка - "Мінфін"

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що одним з продуктів, який став значно дешевшим після новорічних свят, став оселедець слабосолоний. У січні кілограм риби продають по 125,17, а місяцем раніше оселедець можна було купити в супермаркетах по 141,70.

Втім, нагадаємо, що в Україні незабаром може подорожчати один із найпопулярніших продуктів. "Телеграф" писав, як зміняться ціни та що спричинить подорожчання.