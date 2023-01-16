Можно хорошо сэкономить: в Украине два месяца подряд дешевеет популярный продукт

Уменьшение потребления рыбы привело к понижению цен

В январе 2023 г. Индекс потребительских цен на рыбу и морепродукты составляет 96,89%. Это означает, что по сравнению с предыдущим месяцем в среднем цены на эти продукты упали на -3,11%.

Как сообщает финансовый портал "Минфин", в декабре 2022 года этот индекс по отношению к предыдущему месяцу составил 98,12%.

Портал публикует динамику изменения индекса среднемесячных цен на наиболее ходовые виды рыбы — пресноводный карп и морскую сельдь и скумбрию (график с накоплением, растущим итогом с 03.2017). При этом значение индекса было рассчитано по среднемесячным ценам на следующие продукты:

Карп

Графика – "Минфин"

Сельдь

Графика – "Минфин"

Скумбрия

Графика – "Минфин"

Напомним, "Телеграф" писал, что одним из продуктов, который стал значительно дешевле после новогодних праздников, стала сельдь слабосоленая. В январе килограмм рыбы продают по 125,17, а месяцем ранее селедку можно было купить в супермаркетах по 141,70.

Впрочем, напомним, что в Украине скоро может подорожать один из самых популярных продуктов. "Телеграф" писал, как изменятся цены и что приведет к удорожанию.