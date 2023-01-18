Украинцев предупредили о подорожании двух популярных товаров

Овощи и фрукты могут подорожать на 10%

Несмотря на заявления экспертов о том, что в январе-феврале существенного скачка цен на продукты ожидать не стоит, незначительное подорожание все же будет наблюдаться. Первыми под прицелом на подорожание оказались фрукты и овощи.

Как в комментарии для издания OBOZREVATEL рассказала аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин, подорожание этих продуктов уже к концу февраля может составить от 5 до 10%.

По ее словам, обычно в этот период активно включается сезонный фактор на определенные категории овощей и фруктов отечественного производства, однако в этом году часть овощей, таких как свекла, морковь и лук, сейчас и так имеют очень высокую цену.

"Учитывая это, традиционный значительный рост наблюдаться не будет из-за ограниченной покупательной способности украинцев. Однако незначительный постепенный рост на 5-10% ежемесячно до сбора нового урожая возможен на другие отечественные овощи, а также яблоки", — объяснила эксперт.

Литвин также добавила, что ранее у производителей были определенные опасения из-за систематических блэкаутов и использования генераторов, которые могли сказаться на росте цены продуктов. Однако сейчас предприятия такого типа отнесли к объектам критической инфраструктуры, поэтому плановых отключений света там нет, только экстренные.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жителей Украины предупредили о вероятном подорожании сахара.

Также напомним, что в украинских супермаркетах уже несколько месяцев дешевеют рыбные продукты.