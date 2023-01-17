Дефицита не будет, но: в Украине скоро может подорожать сахар

В настоящее время оптовая стоимость сахара рентабельна, однако в следующем сезоне ситуация может измениться

После новогодних праздников ряд популярных у украинцев продуктов вырос в цене. Ждет такая судьба и сахар, без которого почти не обходятся все хозяева и хозяйки. По словам директора НПЦ "Сахарно-свекольное производство" Александра Коротинского, сейчас сахарная отрасль начинает терять прибыль, а, следовательно, производителям придется идти на крайности.

Об этом сообщает ресурс pmg.ua. Эксперт убеждает, что нынешние цены на сахар находятся в пределах рентабельности, но добиться этого удалось лишь благодаря дальновидности большинства бизнесменов.

"В этом сезоне отрасль спасло то, что аграрии успели закупить семена и какую-то часть удобрений и средства защиты растений заранее. Потому что все товарно-материальные ценности выросли в цене", — говорит Александр Коротинский.

К ТМЦ относятся предметы и средства труда, необходимые для функционирования предприятия. В частности, это сырье, готовая продукция, полуфабрикаты и незавершенное производство, товары для перепродажи.

По словам Коротинского, Украине стоит начать экспортировать сахар: чтобы обеспечить производителям дополнительную прибыль.

"‎Нам важно, чтобы украинские власти на уровне министерства и дальше продолжали выдавать беспрепятственно экспортные лицензии на экспорт сахара в Европу. В противном случае, мы увидим закрытие сахарных заводов. И не одного", — убежден специалист. При этом он уверяет, что дефицита сладкого продукта на внутренне рынке удастся избежать.

Пока средняя стоимость сахара в Украине выглядит так:

Цены на сахар в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что приготовили украинцам цены на молочные продукты в 2023 году. Представители Ассоциации производителей молока предупреждают, что эта продукция тоже может подорожать.

Кроме того, мы писали о том, как на стоимость отдельных продуктов повлияли регулярные блекауты.