Дефіциту не буде, але: в Україні скоро може здорожчати цукор

Наразі оптова вартість цукру є рентабельною, однак в наступному сезоні ситуація може змінитися

Після новорічних свят низка популярних серед українців продуктів зросла в ціні. Чекає така доля і цукор, без якого майже не обходяться всі господарі та господині. За словами директора НПЦ "Цукробурякове виробництво" Олександра Коротинського, нині цукрова галузь починає втрачати прибуток, а, отже, виробникам доведеться йти на крайнощі.

Про це повідомляє ресурс pmg.ua. Експерт переконує, що нинішні ціни на цукор знаходяться у межах рентабельності, утім досягти цього вдалося лише завдяки далекоглядності більшості бізнесменів.

"В цьому сезоні галузь врятувало те, що аграрії встигли закупити насіння і деяку частину добрив та засоби захисту рослин заздалегідь. Бо всі товарно-матеріальні цінності зросли в ціні‎", — говорить Олександр Коротинський.

До ТМЦ відносяться предмети та засоби праці, які потрібні для функціонування підприємства. Зокрема це сировина, готова продукція, напівфабрикати та незавершене виробництво, товари для перепродажу.

За словами Коротинського, Україні варто почати експортувати цукор, адже наразі це не створить дефіциту на внутрішньому ринку, при цьому забезпечивши виробників додатковим прибутком.

"‎Нам важливо, щоб українська влада на рівні Міністерства і надалі продовжувала видавати без перешкод експортні ліцензії на експорт цукру до Європи. У іншому випадку, ми побачимо закриття цукрових заводів. І не одного", — переконаний спеціаліст.

Наразі середня вартість цукру в Україні виглядає так:

Ціни на цукор в Україні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що приготували українцям ціни на молочні продукти у 2023 році. Представники Асоціації виробників молока попереджують, що ця продукція теж може подорожчати.

Крім цього ми писали про те, як на вартість окремих продуктів вплинули регулярні блекаути.