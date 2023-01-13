В Україні впали в ціні одразу кілька топових продуктів

Гречка, рис і пшоно стали дешевшими у 2023 році

Попри несприятливі прогнози Міністерства економіки України про те, що гречана крупа може стати дефіцитом, вона, спільно з іншими категоріями круп, продовжує дешевшати.

Як пише видання agronews.ua, українські супермаркети почали поступово зменшувати цінники на низку популярних серед українців круп, хоча ще у грудні 2022 року, ціни "кусалися".

Так, згідно з даними "Мінфіну", станом на початок січня середня ціна кілограмового пакета гречаної крупи в магазинах становить 72,07 гривні. Водночас середня груднева ціна складала 73,85 гривні.

Що стосується пшона, то воно зараз коштує 27,85 гривні за один кілограм. До порівняння у грудні 2022 року його ціна утримувалася на позначці у понад 30 гривень.

Довгозернистий рис, у порівнянні з минуломісячними розцінками, став подешевшав із 74,59 до 68,09 гривні за кілограмовий пакет. Водночас пропарений рис також частково просів у ціні – 71,47 гривні замість грудневих 72,49.

На відміну від них круглий рис трохи здорожчав — зараз він коштує приблизно 77,67 — 78,57 гривні за кіло.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ціни на гречку в Україні почали дешевшати ще близько п'яти місяців тому. Падіння цін зумовлене тим, що переробні підприємства почали використовувати у своєму виробництві сировину, котра була зібрана на полях у 2022 році.