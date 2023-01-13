В Украине упали в цене сразу несколько топовых продуктов

Гречка, рис и пшено стали дешевле в 2023 году

Несмотря на неблагоприятные прогнозы Министерства экономики Украины о том, что гречневая крупа может стать дефицитом, она совместно с другими категориями товаров все же продолжает дешеветь.

Как пишет издание agronews.ua, украинские супермаркеты начали постепенно уменьшать ценники на ряд популярных среди украинцев круп, хотя еще в декабре 2022 года, цены "кусались".

Так, согласно данным "Минфина", по состоянию на начало января средняя цена килограммового пакета гречневой крупы в магазинах составляет 72,07 гривны. В то же время, средняя декабрьская цена составляла 73,85 гривны.

Что касается пшена, то оно сейчас стоит 27,85 гривны за один килограмм. К сравнению в декабре 2022 года его цена удерживалась на отметке более 30 гривен.

Длиннозернистый рис по сравнению с прошлогодними расценками стал подешеветь с 74,59 до 68,09 гривны за килограммовый пакет. В то же время, пропаренный рис также частично просел в цене – 71,47 гривны вместо декабрьских 72,49.

В отличие от них круглый рис немного подорожал – сейчас он стоит примерно 77,67 – 78,57 гривны за кило.

Ранее "Телеграф" сообщал, что цены на гречку в Украине начали дешеветь еще около пяти месяцев назад. Падение цен обусловлено тем, что перерабатывающие предприятия начали использовать в своем производстве сырье, собранное на полях в 2022 году.